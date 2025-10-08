İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'e uyguladığı yaptırımlar arasında olan, bu ülkeye silah ambargosu getirilmesine ilişkin kararname, Mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

Hükümetin, 9 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda aldığı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararları arasında en çok tartışılan ve diğer maddelere nazaran "hukuki süreç" gerekçe gösterilerek kararnamesi çıkması 23 Eylül'e sarkan silah ambargosu, zor da olsa Meclisten onay aldı.

Kararname, Mecliste oylanmak üzere normalde 7 Ekim'de gündeme alınsa da, bu tarihin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın 2'nci yılına denk gelmesi sebebiyle, İsrail'in de baskılarıyla, oylama bugüne ertelendi.

Kararname, ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisinin karşı oylarına rağmen azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemos'un desteğiyle kabul edildi.