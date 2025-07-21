AKP’nin gözde şirketlerinden Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding, sporun en büyük markalarından olan İspanyol kulübü Barcelona’nın stadyumunu zamanında bitiremedi. İspanyol basınına göre Barcelona’nın, gecikmelerden dolayı Limak’a 202 milyon Euro tutarında ceza kesme hakkı bulunuyor.

SÜREKLİ ERTELENDİ

Merkez Bankası’nın İstanbul’daki inşaatı da dahil olmak üzere yurt içinde birçok projeyi zamanında teslim edemeyen Limak, yurt dışında da verdiği sözleri tutamıyor. Limak, Barcelona’nın stadyum projesini kulübün 125. yılına denk gelen 29 Kasım 2024’e kadar bitireceğini vaat etmişti. Hatta Barcelona Başkan Yardımcısı Elena Fort, “Bir pandemi ya da dünya çapında bir felaket olmazsa, 29 Kasım 2024’te Camp Nou’da olacağız” açıklamasını yapmıştı. Pandemi veya küresel bir felaket yaşanmadı ama Barcelona 2025 itibarıyla hâlâ mabedi Spotify Camp Nou stadyumuna dönemedi.

‘REZİL OLUYORUZ’

İspanyol basınına göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, stadyum inşaatındaki her bir günlük gecikmeden dolayı Limak’a 1 milyon Euro ceza kesebileceklerini söylemişti. Yapılan hesaba göre Barcelona’nın, Limak’a 202 milyon Euro’luk ceza kesme hakkı bulunuyor. Diğer yandan Barcelona’nın 2021’deki başkanlık seçimlerinde yüzde 30 oy alarak ikinci olan eski başkan adayı Victor Font, stadyum inşaatıyla ilgili hem Limak’ı hem de Laporta’yı eleştirdi. Font, sosyal medya paylaşımında “Sorumluluğu kim üstlenecek? Daha ucuz ve hızlı olduğu iddia edilen firma neden seçildi? Sürekli verilen sözlerin tutulmamasıyla rezil oluyoruz. Taraftarların beklentileriyle oynanmamalı” dedi.

TCMB’nin inşaatını da bitiremedi

Limak Holding, Türkiye’deki birçok inşaat projesini de zamanında teslim edemedi. İstanbul Finans Merkezi’ndeki Merkez Bankası inşaatını 2024’te bitireceğini taahhüt eden Limak, projeyi hâlâ tamamlayamadı. Üstelik Limak, inşaatı olduğu gibi inşaatta çalışan işçilerin maaşını da geciktirmişti. İşçiler, yasal hakları olan maaşlarını alabilmek için eylem yapmıştı. SÖZCÜ’ye konuşan kaynaklar projede kaba inşaatın bittiğini fakat sürecin yavaş ilerlediğini belirterek inşaatın 2026’ya bile sarkma riski olduğunu vurguladı.