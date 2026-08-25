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İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Mundo’da bir haber vardı. Linki de paylaşayım.

https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2026/08/05/6a7300bce9cf4a610d8b45ad.html

Karşılaştırma sitesi Kelisto, Ağustos 2026’da mevduat karşılığında yüzde 3’e kadar yıllık faiz oranı sunan hesapların listesini derlemiş.

Tabii size çok saçma geldi muhtemelen.

“Yıllık yüzde 3 faiz mi olur?” diye içinizden geçirdiniz kesin.

Bahsedilen oran en iyi oran, onu da belirteyim.

Trade Republic yüzde 3, Bankinter yüzde 2,47, Openbank yüzde 2,74.

Konut kredilerinde de durum çok farklı değil.

Banco Sabadell yüzde 2,75 yıllık faiz oranıyla 25 yıl vadeli kredi veriyor.

Banca March, yıllık yüzde 2,65’ten 30 yıl vadeli konut kredisi veriyor.

Vamos Fija Ibercaja’nın ise yıllık yüzde 2,55’ten 25 yıl vadeli mortgage kredisi var.

Bu oranları gördüğünüzde derin derin ah çekmemek elde değil.

“Hangi Avrupa kimi kıskanıyor?” ironisinin hayata uyarlanmış en gerçekçi hâli olsa gerek.

Pekâlâ...

Bizdeki durumu biliyoruz.

Ama ben başka bir boyutuyla değerlendireyim.

İran savaşı başladığında politika faizi, yani bir hafta vadeli repo faizi yüzde 37’ydi.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermiş ve borç verme faiz oranı olan yüzde 40’a dönmüştü.

Yani piyasayı yüzde 40’la fonluyordu.

Ta ki düne kadar.

Şimdi yeniden bir hafta vadeli repo ihalelerine başlayacağını bir cümlelik açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Dolayısıyla piyasayı yeniden politika faizi olan yüzde 37’den belli miktarda fonlayacak.

Bakıyorum...

Muazzam bir bayram havası.

“300 baz puanlık gevşeme!”

“Faizler düştü!”

“Piyasalarda bayram havası!”

“Sanayici nefes alacak!”

Şaka mısınız siz kardeşim?

Neyin kafasını yapıyorsunuz?

Sabah akşam “yandı, bitti” nutukları attığınız Avrupa’nın en önemli ekonomilerinden İspanya’da alın işte faiz oranları...

Yıllık yüzde 2,50-3,00.

Bunun tercümesini ben yapayım.

Memur Ahmet...

İşçi Hasan...

Terzi Ayşe...

Bir ev sahibi olabilmek için inim inim inleyecek.

Birincisi, kredi bulması zor.

Hadi buldu.

İstediği rakamda kredi alamıyor.

Hadi onu da aldı.

Aldığı kredi kıyamet gibi faiz içeriyor.

Mesela 5 milyon lira kredi çekti.

10 yıl vade.

Aylık faiz yüzde 3,20.

10 yılın sonunda toplam 19,6 milyon lira ödeme yapacak.

5 milyon alacak.

19,6 milyon ödeyecek.

Peki İspanyol Laura?

Aynı 5 milyon liranın karşılığı olarak yaklaşık 90 bin avro kredi kullansın.

Yıllık faiz yüzde 2,75.

Vade yine 10 yıl.

Laura’nın ödeyeceği faiz yaklaşık 13 bin avro.

Toplam ödeme 103 bin avro.

Yani...

Laura 90 bin avro alıyor.

103 bin avro ödüyor.

Bizim Ahmet 5 milyon lira alıyor.

19,6 milyon lira ödüyor.

Sonra dönüp Avrupa’ya bakıyoruz.

Onlar yıllık yüzde 2,75 konut kredisi kullanıyor.

Biz yüzde 37’den fonlamaya dönünce bayram yapıyoruz.

“Hangi Avrupa kimi kıskanıyor?” diye yıllardır soruluyor ya...

Cevabı faiz oranlarında yazıyor zaten.

Bence bu kadar fıkra yeter.