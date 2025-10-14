2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında İspanya, sahasında Bulgaristan'ı konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 kazanan İspanya, Türkiye'nin de yer aldığı grupta yenilgisiz liderliğini devam ettirdi.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 35 ve 57. dakikalarda Mikel Merino, 79. dakikada Atanas Atanasov Chernev kendi kalesine ve 90. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta 5'te 5 yapan ve kalesinde henüz gol görmeyen İspanya, 12 puanla liderliğini devam ettirdi. Bulgaristan ise sıfır puanda kaldı.