İspanya, turistik ve kısa dönem kiralama amacıyla kayıtlı bazı dairelerde tespit edilen usulsüzlükler sonrası 53 bin daireyi kalıcı kiralık konutlara dönüştürme kararı aldı. Başbakan Pedro Sánchez, kararın gençler ve aileler için konut arzını artırmayı hedeflediğini belirtti.

USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Başbakan Sánchez, Málaga’da düzenlenen bir parti etkinliğinde, “Bu dairelerin birçoğunda binlerce usulsüzlük tespit ettik. Bizim yapacağımız, 53 bin konutu kayıttan çıkararak gençler ve aileler için kalıcı kiralık konut haline getirmek” dedi.

PLATFORMLARA BİLDİRİM YAPILDI

Hükümet, Airbnb ve Booking.com gibi turistik konaklama platformlarından bu dairelere ait ilanların kaldırılmasını talep etti. Airbnb ise karar sonrası yaptığı açıklamada, İspanya’daki süreçte iş birliği ve sürdürülebilir büyüme taahhüdü ile yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

KAYITLI DAİRELERİN DURUMU

Şirket, bazı ulusal kayıtların yüzde 10’unun hâlâ aktif ilanlarla ilişkili olduğunu ve bunların derhal kayıttan düşürüleceğini açıkladı. Diğer yandan, yaklaşık 70 bin ilan artık resmi kayıt numarası taşıyarak yasalara uyum sağladı.

EN ÇOK DAİRE İSPANYA'NIN GÜNEYİNDE

En çok kaydı iptal edilen daireler Endülüs bölgesinde yer alıyor; 16 bin 740 daire kayıttan çıkarıldı. Onu 8 bin 698 daire ile Kanarya Adaları, 7 bin 729 ile Katalonya, 7 bin 499 ile Valencia, 2 bin 640 ile Galiçya, 2 bin 373 ile Balear Adaları, 1.531 ile Madrid ve 1.402 ile Murcia izliyor.

ŞEHİR BAZINDA YOĞUNLUK

Şehirlerde iptal edilen kayıtların en fazla olduğu yerler Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Malaga (1.471), Madrid (1.257) ve Benalmádena (926) olarak belirlendi. Madrid’de başvuruların yüzde 83’ü geçici kiralama, sadece yüzde 17’si turistik kiralama olarak kayıtlara geçti.