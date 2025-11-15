2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'nin Bursa'da Bulgaristan'ı konuk ettiği karşılaşmada Merih Demiral sakatlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını tamamlayan başarılı savunma oyuncusu, ikinci yarıya çıkamadı. İkinci yarının başında Merih Demiral'ın yerine Samet Akaydin oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olan Kaan Ayhan da sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Maçta son bölüme girilirken kendisini bir anda yere bırakan Kaan Ayhan, maça devam edemedi. Kaan Ayhan'ın yerine 80. dakikada Atakan Karazor oyuna dahil oldu.