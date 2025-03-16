İspanya Ligi'nde 28. hafta maçında Mallorca ile Espanyol karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Vedat Muriqi damga vururken Kosovalı oyuncu bir maçta bütün duyguları aynı anda yaşadı…

Espanyol, 53. dakikada Vedat Muriqi'nin kendi kalesine attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Mallorca'da Vedat Muriqi maçın 62. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 65. dakikasında sahneye çıkan Takuma Asano, durumu 1-1 yaptı. Mallorca, son dakikalarda bir penaltı daha kazandı. Bir kez daha topun başına geçen Vedat Muriqi, 90+7. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 40'a yükseltti ve Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.