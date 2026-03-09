Uzun yıllardır fındık ihracatı konusuna önde gelen ülkelerden biri olduğumuz açıklanan listeler ile de ortaya koyuldu. Tüm dünyada gastronomi alanında bir referans kaynağı olarak kabule dilen TasteAtlas tarafından yayınlanan ''Dünyanın En İyi Fındıkları'' listesinde Giresun fındığı kalitesi, lezzeti ve benzersiz yağ oranı ile yerini aldı.

İSPANYA VE FRANSA'NIN ÖNÜNDE

Gastronomi konusunda tüm dünyanın referans kaynağı olarak kabul ettiği TasteAtlas bu kez de ülkelerin fındıklarını kıyasladığı bir liste yayınladı. Ülkemizde Giresun bölgesinde yetiştirilen fındıklar da lezzeti, aroması, yağ oranı ve kokusu gibi pek çok kriter bakımından dünyanın en iyileri arasındaki yerini aldı.

Ülkemizde yetiştirilen Giresun fındığı tüm dünyada 2. sıraya yerleşirken 1. sırada ise İtalya'nın Piedmont kentinde yetişen fındıklar oldu. İşte TasteAtlas tarafından belirlenen listeye göre dünyanın en iyi 6 fındığı:

1-) Nocciola Del Piomento ( Piedmont - İtalya)

2-) Giresun Tombul Fındığı ( Giresun - Türkiye)

3-) Nocciola Di Giffoni (Salerno - İtalya)

4-) Nocciola Romano (Roma - İtalya)

5-) Avellana de Reus (Tarragona - İspanya)

6-) Noisette de Cervione (Cervione - Fransa)