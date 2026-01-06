BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde aralık ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,9 arttığını, yıllık enflasyonun ise 2025 sonu itibarıyla yüzde 30,9’a gerilediğini belirtti. Beklentilerin altında kalan aralık enflasyonu ve yılın başındaki destekleyici vergi ayarlamalarının, ocak ayında 150 baz puanlık bir faiz indirimi için alan yarattığı ifade edildi.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

Rapora göre manşet enflasyon aralık ayında aylık bazda yüzde 1’in altında kaldı. Bu görünümde, mevsimsel olarak zayıf seyreden çekirdek enflasyon ile enerji fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Ancak BBVA Research’ün mevsimsellikten arındırılmış hesaplamaları, tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 1,6’ya yükseldiğine işaret etti. Artışta özellikle hizmetler ve gıda fiyatları öne çıktı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA KATILIK DEVAM EDİYOR

Hizmet enflasyonundaki kalıcı direnç ve döviz kurundaki değer kaybının yavaşlamasına rağmen çekirdek mallarda sınırlı iyileşme, çekirdek enflasyonun katı seyrini koruduğunu gösterdi. Raporda, mevsimsellikten arındırılmış çekirdek B ve C göstergelerinin aylık sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,0 seviyelerinde olduğu kaydedildi.

GÖSTERGELERDE SINIRLI İYİLEŞME

Altı farklı enflasyon eğilim göstergesinin ortalamasının aralık ayında yalnızca sınırlı ölçüde iyileştiği, kasımdaki yüzde 1,94’ten yüzde 1,8’e gerilediği belirtildi. Buna karşılık Merkez Bankası’nın yakından izlediği medyan enflasyonun aylık yüzde 1,64 ile daha olumlu bir görünüm sunduğu ve enflasyon dağılımının da iyileşme sinyali verdiği ifade edildi.

VERGİ AYARLAMALARI BEKLENTİLERİ DESTEKLEYEBİLİR

Raporda, 2026’nın ilk yarısında özellikle akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde ÜFE’nin altında kalan vergi artışları ile Merkez Bankası’nın yüzde 19’luk üst tahmin bandıyla uyumlu bazı idari fiyat ayarlamalarının, beklentilerin çıpalanmasına katkı sağlayabileceği belirtildi. Bununla birlikte yüzde 27’lik asgari ücret artışının yaratacağı baskının tamamen ortadan kalkmadığı ve TÜFE metodolojisinde yapılması beklenen değişikliklere dair belirsizliğin sürdüğü vurgulandı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN VAR

BBVA Research, aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi ve gıda tarafında olumsuz bir sürpriz yaşanmaması halinde ocak ayı enflasyonunun yüzde 4’ün altına inebileceğine dikkat çekti. Bu görünümün, Merkez Bankası’na ocak ayında bir kez daha 150 baz puanlık faiz indirimi için alan yarattığı ifade edildi.

Raporda, enflasyon beklentilerinin aralık ayındaki iyileşmeye rağmen 2026 sonu için Merkez Bankası’nın yüzde 16’lık medyan ve yüzde 19’luk üst tahmin bandının üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi. BBVA Research, politika bileşiminin etkinliğini ve TÜFE revizyonlarını yakından izleyeceklerini, yıl sonu için piyasa ortalamasının üzerinde olan yüzde 25’lik enflasyon tahminlerinde risk dengesini değerlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.