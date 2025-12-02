Tecrübeli stoper Sergio Ramos hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Meksika ekiplerinden Monterrey'den ayrılmaya hazırlanan İspanyol defans oyuncusunun yeni adresi Süper Lig olabilir.
Ocak ayında Monterrey'den ayrılmaya hazırlanan 39 yaşındaki oyuncu ile çeşitli kulüpler temas halinde. İspanyol basınının duyurduğu habere göre, Sergio Ramos Süper Lig devlerinden Galatasaray'a transfer olabilir. Haberin detaylarında tecrübeli stoperin, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinden dolayı transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.
Bu sezon Monterrey ile 15 karşılaşmada görev alan Sergio Ramos, takımına 2 gollük katkı sağladı. Öte yandan transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.