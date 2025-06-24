ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanyol devi Atletico Madrid, B Grubu'nu averajla üçüncü sırada tamamlayarak elendi.
Grupta ikincilik için mücadele ettiği Botafogo'yu 1-0 yenen Atletico Madrid, averajla Brezilya temsilcinin gerisinde kalarak elendi. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Grubun diğer maçında ise PSG, Seattle Sounders'ı 2-0 yenerek lider olarak bir üst tura yükseldi.
Gruptaki ilk maçında PSG'ye 4-0 yenilen Atletico Madrid, Seattle Sounders'ı 3-1, Botafogo'yu ise 1-0 mağlup ederek -1 averajla 6 puana ulaştı.
Botafogo ise Seattle Sounders'ı 2-1, PSG'yi ise 1-0 mağlup etti. Botafogo, grubun son maçında Atletico Madrid'e mağlup olsa da, 6 puan ve +1 averajla grubu ikinci sırada tamamladı.