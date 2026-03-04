Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre şubat ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,96 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,5 seviyesine çıktı. Açıklanan veriler, enflasyonla mücadelede izlenen dezenflasyon patikasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

BBVA Research tarafından yayımlanan analizde, enflasyon takviminde geçici bir duraksama yaşandığına dikkat çekilerek özellikle enerji fiyatları ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın yeni riskler doğurduğu ifade edildi.

HİZMET VE GIDA FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Raporda mevsimsellikten arındırılmış verilere göre enflasyonun sınırlı bir gerilemeyle yüzde 2,75 düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı. Hizmet enflasyonundaki dirençli görünüm ve gıda fiyatlarındaki artış baskısı, fiyat artış hızının hedeflenen seviyelere tam olarak yerleşmediğine işaret etti.

Şubat ayında manşet enflasyondaki yükselişte, Ramazan ayının tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisiyle artan gıda fiyatlarının belirleyici olduğu kaydedildi. Temel mal grubundaki fiyat artış hızındaki yavaşlamanın toplam bozulmayı kısmen sınırladığı ancak hizmet sektöründeki yüksek seyir ile gıda kalemindeki baskının dezenflasyon sürecini zorladığı belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI YENİ RİSK ALANI

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin küresel enerji maliyetlerini yukarı çekebileceğine dikkat çekilen raporda, enerji fiyatlarında olası yüzde 10’luk bir artışın yıllık enflasyona 1 ila 1,5 puan arasında ek yük getirebileceği hesaplandı.

Enerji maliyetlerindeki artışın ve kalıcı enflasyon dinamiklerinin 2026 yıl sonu tahminlerinde de yaklaşık 1,5 puanlık yukarı yönlü sapmaya yol açabileceği ifade edildi. Bu durumun, enerji ithalatçısı ülkelerde maliyet baskılarını canlı tutarak dezenflasyon sürecini uzatabileceği vurgulandı.

TCMB ADIMLARI VE YIL SONU TAHMİNİ

Artan risklere karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel faizleri artırmasının enflasyonist baskıları dengeleyici bir unsur olduğu belirtilen raporda, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığı sınırlamak amacıyla uygulanabilecek eşel mobil sisteminin de enerji kaynaklı şokları hafifletebileceği kaydedildi.

BBVA Research, mevcut risklere rağmen yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 seviyesinde koruduğunu açıkladı. Ancak jeopolitik risklerin derinleşmesi veya ekonomi politikalarında yeni adımlar atılması halinde tahminlerin piyasa koşullarına göre revize edilebileceği belirtildi.