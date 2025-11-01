İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde motosikletle ilerlerken kask kamerasıyla görüntü çeken İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle ve arkadaşı, “Niye çekiyorsun” diyen iki kişinin saldırısına uğradı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRININ ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Olayın ardından açıklama yapan 28 yaşındaki Javier Ros Del Valle, “Motosikletimle tek başıma gidiyordum. Bir adam kamerayı açık tuttuğumu fark edip beni durdurmaya çalıştı. Kamerayı elimden almaya çalıştığında hızlandım. Arkasından bir kişi bana su şişesi fırlattı. Dikiz aynasından peşimden koşan birkaç kişiyi gördüm. Çok hızlı gitmiyordum, sonunda beni yakaladılar. İngilizce bilmediğim için sadece ‘Üzgünüm kardeşlerim’ diyebildim” dedi.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 10 DAKİKASIYDI"

Valle, yaşadıklarını “Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı” sözleriyle anlattı. Olaydan sonra bir kişinin kendisine yardım ettiğini belirten Valle, “Saklanmak için evine girmeme izin verdi, birlikte dışarı çıktığımızda saldırganların gitmiş olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.