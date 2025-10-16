Dünyanın en büyük kulüplerinden Barselona, Camp Nou stadının yenilenme işini Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding’e vermişti. 2023 yılında başlanan proje aradan 2 yıl geçmesine rağmen hâlâ tamamlanamadı. Gecikmeden dolayı ortaya çıkan zarara isyan eden İspanyollar Özdemir ve şirketine tepkili. İspanyol medyasında Camp Nou yenileme projesiyle ilgili tartışmalar, Limak İnşaat’ın projedeki gecikmesi ve ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte yeniden gündem oldu.

Cadena SER Catalunya’nın yayınladığı belgelere göre, stadı yenilemek için başlatılan ‘Espai Barça’ projesinin teknik ekibi Limak’a 100 üzerinden 50’nin altında puan verdi ve şirketi son sıraya yerleştirdi. Buna rağmen Barselona yönetiminin, Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak’ın sunduğu kısa teslim süresi vaadini esas alarak ihaleyi bu firmaya verdiği belirtildi.

ÇIKARLARA TESLİM

Rakip firmalar FCC ve Ferrovial daha yüksek bütçeli ama daha gerçekçi süreli teklifler sundu. Ancak Limak, Kasım 2024’te 60 bin kişilik kısmı açma ve 2026’da tüm stadı tamamlama sözü vermişti. Barcelona taraftarları, gecikmeler nedeniyle öfkeli. Takım, maçlarını geçici olarak Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda oynamaya devam ediyor. Barselona taraftarları gecikme isyanını özellikle sosyal medyadan dile getirdi. El Periodico gibi yayınlar, projeyi ‘özelleştirmenin karanlık yüzü’ olarak tanımlarken, modern futbolun şirket çıkarlarına teslim olduğunu savunuyor.

İşçileri 7/24 çalıştıramıyor

Projede şu anda 317 günlük bir gecikme yaşanıyor. Kısmi açılış Kasım 2025’e, tam açılış ise 2027-2028 sezonuna ertelendi. Sözleşmeye göre Limak, her gecikme günü için cezai ödeme yapmak zorunda. İspanyol basını, bu cezanın günlük 1 milyon Euro’ya kadar çıkabileceğini belirtiyor. Limak, gecikmenin nedenini 7/24 çalışma izni verilmemesi ve malzeme eksikliği olarak gösterdi. Ancak sözleşme bu tür nedenleri ‘öngörülebilir’ kabul ettiği için geçerli mazeret saymıyor. Kulüp Başkanı Joan Laporta, gecikmeden dolayı Limak’tan tazminat talep etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama da kamuoyunda tartışma yarattı.