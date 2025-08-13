Real Madrid’in yedek kalecisi Andriy Lunin, kariyerinde yeni bir sayfa açma eşiğinde. 26 yaşındaki Ukraynalı file bekçisi, uzun süredir Thibaut Courtois’nın gölgesinde kalırken, sürekli oynayabileceği bir takıma gitme fikrine sıcak bakıyor. Bu noktada devreye giren Fenerbahçe, transfer döneminin son haftalarında Lunin’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

REAL MADRİD’DE KISITLI ŞANS

Courtois’nın sakatlık dönemlerinde güven veren performanslar sergilese de Lunin, Madrid’de birinci kaleci olma fırsatını yakalayamadı. Kulüp, profesyonelliğini ve güvenilirliğini takdir etse de, oyuncunun daha fazla sahada olma arzusu ağır basıyor.

MOURINHO’NUN TALEBİYLE GÜNDEME GELDİ

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Fenerbahçe’nin ilgisi, teknik direktör José Mourinho’nun doğrudan talebiyle güç kazandı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde, kaleci transferine önemli bir bütçe ayırmaya hazır. Görüşmelerde kiralama + satın alma opsiyonu formülü öne çıkıyor. Bu yöntem, Real Madrid’e oyuncu üzerindeki kontrolünü sürdürme imkanı verirken, Lunin’e de düzenli forma şansı sunacak.

MOTİVASYON VE UYUM FAKTÖRÜ

Lunin için Mourinho’nun sistemi altında oynamak, hem büyük bir motivasyon hem de gelişim fırsatı anlamına geliyor. Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin refleksleri, pozisyon bilgisi ve soğukkanlı yapısıyla uluslararası seviyede bir güven duvarı oluşturabileceğine inanıyor.

TRANSFERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK ETKENLER

Bu transferin şekillenmesinde iki kritik faktör bulunuyor:

1- Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki kaderi

2- Real Madrid’in Lunin’i bırakma konusundaki nihai kararı

Lunin cephesi ise acele etmiyor, diğer teklifleri de değerlendiriyor. Ancak Fenerbahçe’nin yüksek hedefli projesi ve Mourinho faktörü, tercihini İstanbul’dan yana yapma ihtimalini güçlendiriyor.