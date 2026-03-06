İspanya’nın uluslararası krizlerde sergilediği kararlı savaş karşıtı duruşu, sosyal medyada Türk ve İspanyol halkları arasında eşine az rastlanır bir dayanışmaya sahne oldu.

Özellikle X platformunda başlayan ve kısa sürede her iki ülkenin gündemine oturan bu etkileşim dalgası, mizahi paylaşımlardan farklı boyutlara geldi.

SCHENGEN KOLAYLIĞI İÇİN İMZA KAMPANYASI

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın ardından İspanyol kullanıcılar, Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlanması amacıyla imza kampanyası başlattı. Söz konusu kampanyada, Türk vatandaşları için Avrupa Birliği'ne girişte vize kolaylığı sağlanması ve Schengen başvuru şartlarının daha iyi koşullara çıkarılması için talepte bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Madrid yönetiminin Gazze krizindeki hassasiyeti ve son olarak ABD-İsrail'in İran'a saldırmasının ardından mesafeli tutumu, Türk kamuoyunda büyük bir sempati topladı. Bu siyasi yakınlık, sosyal medyada "kardeşlik" vurgusu yapan esprili paylaşımlarla pekişti.

Özellikle Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısına atıfta bulunan "Dünyada tek bir kel İspanyol kalmayacak" ifadeleri ve dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola’nın İstanbul’a davet edilmesi gibi paylaşımlar, İspanyol medyasında da geniş yer buldu.

İSPANYOL TELEVİZYON KANALINA KONU OLDU

İspanya’daki bir televizyon kanalının, sosyal medyadaki bu dostane akımı "İspanyollar ve Türkler kardeştir" diyerek ekranlara taşıması, iki halk arasındaki bağın daha güçlü hale gelmesine neden oldu.