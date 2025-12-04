Örnek No:55*

T.C.

ISPARTA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Bozanönü Köyü, 4128 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Bozanönü Köyü, Isparta Merkez / ISPARTA

Yüzölçümü : 7.830,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.481.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Bozanönü Köyü, 3847 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Bozanönü Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 8.060,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.642.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Bozanönü Köyü, 2241 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Bozanönü Köyü,Isparta Merkez

Yüzölçümü : 5.320,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.320.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Bozanönü Köyü, 154 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Bozanönü Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 50.094,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 15.028.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı ile irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:02

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Bozanönü Köyü, 4610 Parsel, harman yeri nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Bozanönü Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 6.420,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 11.852.430,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:31

02/12/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02350492