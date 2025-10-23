Isparta Barosu, veterinerler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine başlatılan araştırmada, patisi ve kuyruğu kesilmiş çok sayıda sokak hayvanı tespit edildiğini bildirdi. Baro, olayla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BAĞLAMA BÜYÜSÜ YAPMAK İÇİN HAYVANLARA İŞKENCE ETMİŞLER

Baro Başkanı Fatih Semiz, yapılan incelemelerde hayvanlara “bağlama büyüsü” yapmak için canice zarar verildiğinin ortaya çıktığını belirterek, “Veterinerlerden ve halkımızdan gelen ihbarlar üzerine harekete geçtik. Hayvan Hakları Komisyonumuz gerekli araştırmaları yaptı ve konuyu savcılığa taşıdık” dedi.

Isparta Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Büyü yapma amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen bu eylemler neticesinde çok sayıda patisi ve kuyruğu kesilmiş hayvan tespit edilmiş, birçoğu yaşamını yitirirken bazıları sakat kalmıştır. Olay, tüm vicdanları derinden sarsmıştır” ifadeleri yer aldı.