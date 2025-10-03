Isparta'da TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Isparta- Afyonkarahisar yolunun 9’uncu kilometresinde Keçiborlu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 otomobil ile TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. yaşamını yitirenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.