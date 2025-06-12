ISPARTA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ISPARTA

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/529 Esas

İLAN

Davacı , BAKİ KARADUMAN tarafından Davalı , ALİ EKBER ŞEKER aleyhine açılan ihalenin feshi davasının verilen ara kararı uyarınca;

Isparta İcra Müdürlüğü'nün 2023/13618 Esas sayılı dosyasında 12/09/2024 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin ihalenin feshi davası açıldığı, tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma gününün tebliği için davacı Baki Karaduman'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan ihalenin feshi davasında davacı Baki Karaduman'ın ileri süreceği istek ve itirazlarını bildirmesi ve davanın 03/07/2025 tarih ve 11:10 saatli oturumuna katılımı için;

Isparta İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/529 Esas sayılı dava dosyasının dava dilekçesi ile mahkememizde kendi isteğiniz ile dava açılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ile duruşma gün ve saati ihtar ve tebliğ olunur.

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