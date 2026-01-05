Kaan ÖZBEK

Boğaziçi Üniversitesi’ne önce Melih Bulu sonra Naci İnci’nin rektör olarak atanmasından bu yana akademisyen direnişinin içinde yer alan profesöre soruşturma üstüne soruşturma açılıyor. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu’ya geçen eylülde kampüs içinde özel işletmeye kiralanmış kafe alanında öğrencilere kahve ikram ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

1 günde 5 soruşturma

Rektör İnci’nin, yılbaşında 422’si akademisyen 500 kişiye dağıttığı 10 bin lira değerindeki hediye kutuların içeriğini paylaşıp sonra iade eden Prof. Dr. Tuğcu’ya bir soruşturma daha açıldı.

Hakkında toplam 17 soruşturma bulunan Prof. Dr. Tuğcu, yaşadıklarını SÖZCÜ’ye değerlendirdi:

“Naci İnci kayyumlukta 5. yılın doluşunu kutlamak için bana dün 5 tane soruşturma açtı! Geçen pazartesi de 3. kez kamu hizmetinden çıkarma talebiyle soruşturma açıldı. Toplam 17 soruşturma! Anlaşılan Stanley termos tweetimin 1,6 milyon görüntülenme alması epey can yakmış. Dün açılan 5 davanın gerekçesi bölüme paraşütçü atamasındaki usulsüzlüğe itirazım.

Aynı konu için 5 ayrı soruşturma açılması bile usulsüz. Kamu hizmetinden çıkarmanın nedeni ise diğer paraşütçünün dersi vermeyi becerememesi. Oysa ben Naci İnci’ye daha güzel soruşturma fikirleri vermiştim. X hesabımdaki tweet serisini okursanız Boğaziçi’nde nasıl bir rektörümüz olduğunu anlarsınız. Biz haklıyız, susmayacağız.”

Kampüste akademisyen direnişi 6 yıla ulaştı

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasının ardından başlayan akademisyen protestoları 6. yılına girdi. 2 Ocak 2021 tarihinde Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan süreç, Bulu’nun görevden alınıp Naci İnci’nin atanmasından bu yana devam ediyor. Akademisyenler, hafta içi rektörlük binasına sırtlarını çeviriyor, pankartlar tutarak eylemde bulunuyor.

İnci’nin yılbaşında akademisyenlere dağıtılmak üzere hazırlattığı 10 bin lira değerinde hediye kutusunu iade ederek sosyal medyadan paylaşan Prof. Dr. Tuğcu’ya bu süreçte 17 soruşturma açıldı. İçeriğinde Stanley termostan, taşınabilir katı hard diske, Lamy marka kalemden özel olarak basılmış bir ajandaya kadar 5 ürünün bulunduğu kutu 422’si akademisyen 500 kişiye yollanmıştı.