Ekonomideki kara tablo her geçen gün büyürken iktidarın yanlış hesapları sebebiyle israf politikası da olanca hızıyla sürüyor. 1994 yılında hizmete giren ancak kapasitesi yetersiz kalan Malatya Havalimanı’nda ihale üzerine ihale yapılıyor. 11 Ekim 2023'teki ikmal ihalesi ile deprem sonrasındaki hasarlar giderilmeye çalışıldı. 1 milyar 44 milyon 44 bin TL ödendi. Ancak hesaplar tutmadı, havalimanı inşaatı tamamlanamadı. 22 Nisan 2025'te yeniden ikmal ihalesi yapıldı. Bu kez de 2 milyar 530 milyon 295 bin TL ödendi. Havalimanındaki "İkmalin ikmali" ihaleleri için harcanan rakam 3 milyar 574 bin 339 TL’ye çıktı.

YILDIRIM, 50 YIL DEMİŞTİ

Malatya Havalimanı için 2010’da yeni terminal binası yapıldı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Yeni terminal ile havaalanı Malatya’ya 50 yıl hizmet verecek hale geldi" dedi. Ancak terminal binası ihtiyacı karşılamadı. 27 Kasım 2020'de yeni terminal binası için 194 milyon 347 bin 72 TL'lik sözleşme yapıldı. Havalimanı bu haliyle üç yıl daha hizmet verdi. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası ise hasar gördü. Bu kez de ikmal ihalesi yapıldı ve 1 milyar 44 milyon 44 bin TL ödendi. Havalimanının 720 günde tamamlanacağı belirtildi. Ancak hesap tutmadı. 22 Nisan 2025'te Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası İkmal İhalesi düzenlendi. 2 milyar 530 milyon 295 bin TL'lik sözleşme yapıldı. 330 gün sonra işin tamamlanacağı bildirildi. Havalimanının sadece ikmal ihale masrafı 3 milyar 574 bin 339 TL’ye çıktı.