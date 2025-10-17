Özellikle Gazze'deki katliamları ve mutakiben ABD tarafından "ikna edildiği" barış konusunda Türkiye'yle sürekli siyasi çatışma halinde olan İsrail, komşuya silah yığıyor.

Yunanistan'ın en büyük endişelenrinden biri olan Ege kıyıları, Türk İHA'larına karşı İsrail hava savunmasıyla baştan aşağı silahlanıyor.

Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" projesi kapsamında İsrail yapımı hava savunma sistemleri, 12 adalara konuşlanacak. İHA avcısı İHA'lar, füzeler ve kinetik hava savunma sistemleri adaları kaplayacak.

Bu sistemler arasında İsrail'in özellikle İHA'lara karşı geliştirdiği lazer silahlarının da olması öngörülüyor.

SAKİN SULARIN SADECE ADI SAKİN

Yunan basınında yer alan habere göre Devlet Başkanı Kiryakos Miçotakis'in "sakin sular" olarak tanımladığı siyasi strateji, adaları baştan aşağıya donatmayı gerektiriyor.

Türkiye'den her an bir saldırı gelebileceğinden korkan Miçotakis, Ege Deniz'inde "sakinliğin korunmasının şartının, askeri güç" olduğuna inanıyor.

Bu sebeple Türkiye'yi bölgede rakip olarak gören ve son teknoloji silahlar üreten İsrail'le anlaşan Atina, özellikle Türk İHA'larına karşı hazırlık yapıyor.

Bu esnada siyasi arenada "deniz parkları" ve ABD enerji şirketi Chevron'la yapılan enerji anlaşmaları gibi hamlelerle Ankara'yı sıkıştırıyor. Miçotakis'in sakin suları, pek de sakin değil.

Buna rağmen Yunanistan muhalefeti, Miçotakis'in daha agresif olmasını istiyor. Yunanistan Başbakanı, geçtiğimiz Çarşamba günü bu stratejisini parlamento karşısında savunmak zorunda kaldı.

TÜRK İHALARINA KARŞI LAZER SİLAHLARI

İsrail, yaklaşık iki hafta önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne Elbit yapımı Barak hava savunma sistemlerini aktarmıştı.

Şimdiyse bu sistemleri ve fazlasını 12 adalara taşıyacak. İHA'lar, füze platformları ve askeri tesisler 12 Adalar'da yer edinecek.

Adalara gönderilmesi konuşulan silahların arasında İsrail'in yeni anti-İHA lazer silahı da var. "Demir Işın" isimli silahın amacı, "yaklaşık 5 dolar elektrik harcayarak" İHA'ları yakmak ve düşürmek.

Gazze'de yaşananlar, silahların teslimatını şimdilik yavaşlattı. Ancak İsrail, adaları donatmak üzere Yunanistan'a taahhüd verdi.