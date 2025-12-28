İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Somaliland Cumhurbaşkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi'nin kararı doğrultusunda iki taraf arasında "karşılıklı tanıma ve tam diplomatik ilişkilerin tesisi" konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında büyükelçiliklerin açılması ve karşılıklı büyükelçi atanması planlanıyor.

"HER İKİ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN"

İsrail Dışişleri Bakanı, yaptığı açıklamada bu gelişmeyi "her iki ülke için de önemli bir gün" olarak nitelendirerek, son bir yıldır sürdürülen yoğun diplomatik temasların bu noktaya ulaştığını ifade etti. Bakanlık, ekonomi, güvenlik ve bölgesel istikrar başta olmak üzere çok sayıda alanda iş birliği için çalışmalara derhal başlanacağını açıkladı.

"TARİHİ VE DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE"

Başbakan Netanyahu ise Cumhurbaşkanı Abdullahi ile yaptığı video konferansta anlaşmayı "tarihi ve dönüm noktası niteliğinde" sözleriyle tanımladı. Netanyahu, Somaliland liderini İsrail'e davet ederek bu adımın iki ülke arasındaki ortaklığı daha da güçlendireceğini vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUM 30 YILDIR TANIMIYOR

Somaliland, 1960 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Somali ile birleşmiş, ancak güneyde yaşanan iç savaş, baskılar ve çatışmaların ardından 1991 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. O tarihten bu yana kendi hükümeti, parlamentosu ve güvenlik güçleriyle fiilen bir devlet gibi yönetilmesine rağmen uluslararası toplum tarafından tanınmıyordu.