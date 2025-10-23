ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail parlamentosunun Batı Şeria’nın ilhakına yönelik oylamaya karşı net yanıt geldi.

Trump, "Öyle bir şey olmayacak. Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Bunu yapamazlar. Araplardan büyük destek aldık" dedi.

ABD Başkanı, "eğer İsrail böyle bir şey yaparsa tüm ABD desteğini kaybeder" diye ekledi.

Bu açıklama, İsrail Parlamentosu'nda kahraman olarak karşılanan Trump'ın ülkeye en büyük resti oldu.

UYARI ÜSTÜNE ÜSTÜNE

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail parlamentosunun Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımlarının Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan planını tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Benzer bir uyarıyı ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance da yapmıştı. Vance, "Trump böyle bir planı kesinlikle desteklemez" dedi.

İSRAİL ÇARK ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise planın sadece bir "ön oylamaya sunulduğunu" ve "İsrail hükümetinin desteğini almadan parlamentoya sunulmayacağını" ifade etti. Planın sadece okumasının yapıldığını belirtti.

Sa'ar, "Trump'ın barış planına kendimizi adadık ve çalışması için elimizden geleni yapacağız. Ancak Hamas plana uymuyor" açıklamasını yaptı.

ATEŞKES DEFALARCA İHLAL EDİLDİ

Gazze’de iki yılı aşan savaşın ardından yürürlüğe giren ateşkes sık sık silahlı çatışmalar ve patlamalarla sarsıldı.

Taraflar anlaşmanın ilk aşamasındaki ihlallerden birbirini sorumlu tuttu. Bu aşamada İsrailli rehinelerin bir kısmı Filistinli tutuklularla takas edildi bazı ölen rehinelerin cenazeleri teslim edildi ve İsrail birlikleri kısmen geri çekildi.

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırı sonrası başlayan savaş iki yıl sürdü ve her iki taraf da ABD arabuluculuğundaki ateşkese bağlı kalma taahhüdünü yineledi.

İsrail’e göre saldırılarda 1200 kişi öldü, Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre ise İsrail’in hava ve kara operasyonlarında 68 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.