Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul polisi ile düzenlediği ortak operasyonda 'MONİTUM FAALİYETİ' sonucu İsrail İstihbarat Servisi’ne çalıştığını tespit ettiği Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nu gözaltına aldı.



GÜNLERDİR KAYIP SANILIYORDU



Mermer ve maden sektöründe şirketleri bulunan ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiği öğrenilen Mehmet Budak Derya'nın 14 Ocak 2026 tarihinde kayıplara karıştığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.



Mehmet Burak Derya

Bugün yapılan açıklamada, MİT tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Derya’nın aracı E-5 yan yol üzerinde, trafiğin yoğun olduğu bir noktaya park edilmiş şekilde bulundu.



YAPTIĞI TİCARETLE İSRAİL İSTİHBARATININ DİKKATİNİ ÇEKTİ



Maden Mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005 yılında kendi şirketini kurdu, Mersin/Silifke’de mermer ocağı açtı. Dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başladı. Bu sayede İsrail İstihbarat Servisi’nin dikkatini çekti.



İsrail İstihbaratı'nın 2016 ve 2024 uyguladığı yalan makinesi testlerini başarıyla geçti. Derya ticaret ile ulaştığı Gazze’de, depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti.



İSRAİL İÇİN PARAVAN ŞİRKETLER KURDU



Mehmet Budak Derya, İsrail İstihbarat Servisi mensuplarının talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden sim kartları, internet modem ve router cihazları satın alarak, bunların şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adresleri gibi bilgilerinin yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını muhataplarına iletti.



İsrail adına paravan şirketler kurma görevi verilen Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alındı.