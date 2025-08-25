Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşunun Gazze Hükümeti Basın Bürosu'ndan elde ettiği bilgiye göre İsrail'in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği bombardımanda en az 20 kişi öldü. Hayatını kaybedenler arasında uluslararası basın kuruluşları için çalışan çok sayıda gazetecinin de bulunduğu bildirildi.

Associated Press muhabiri Meryem Ebu Dekka, El Cezire muhabiri Muhammed Selame, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri ile NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha’nın saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı.

EN AZ 192 MEDYA ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecileri Koruma Komitesi 22 aydır süren İsrail-Hamas savaşında en az 192 medya çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM'DEN TEPKİ GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze’deki Nasır Hastanesine saldırısına ilişkin, “Gazze’de bu tür sahneler her an yaşanıyor, çoğu zaman görülmeden ve belgelenmeden. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için daha ne kadar tanıklık etmeniz gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrı yapan Albanese, ablukaların kaldırılması, silah ambargosu ve yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, saldırıların sağlık sisteminin sistematik biçimde yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olduğu vurgulanarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için uluslararası toplumdan acil destek talep edildi.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesine düzenledikleri saldırının "trajiik bir kaza" olduğunu ileri sürdü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “trajik kaza” olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

TRUMP'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmasının ardından geldi.