İsrail ve Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte üzerinde uzlaştığı Gazze barış planının ilk aşaması kapsamında ateşkes ve rehine anlaşması üzerine anlaştı. Anlaşma sağlandığının duyurulmasına karşın İsrail Gazze'ye saldırdı.

Ateşkes duyurusunun ardından İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Al Jazeera haberine göre saldırılar, Gazze kentinin batı bölgelerini hedef aldı. Şati Mülteci Kampı’nda bir ev vuruldu.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde ise evlerin yakınında patlayıcı yüklü bir zırhlı araç da hedef alındı.

Gazze Sivil Savunma yetkilileri, özellikle kentin kuzeyinde hava saldırılarının yoğunlaştığını ve son 24 saatte on kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL ANLAŞMAYA SADIK KALMALI

Hamas, saldırıdan önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak İsrail’in anlaşmaya bağlı kalmasını istedi.

Filistinli silahlı grup arabulucularla savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve yardımların bölgeye girişi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Hamas Katar, Mısır, Türkiye ve ABD’ye anlaşmanın sağlanmasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada “Başkan Trump ve anlaşmanın garantörü devletlerden işgal hükümetini anlaşmayı tam olarak uygulamaya zorlamalarını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.