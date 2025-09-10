İsrail basının Wall Street Journal'ı kaynak olarak gösterdiği habere göre, İsrail'in dün Doha'daki Hamas diplomatik heyetine yönelik saldırısından önceki haftalarda Türkiye ve Mısır, Hamas'ı uyardı.

İsrail basının iddiasına göre saldırıdan önce ABD de dahil olmak üzere kimseye haber verilmedi. Ancak buna rağmen, iddiaya göre, Türkiye ve Mısır'ın uyarıları sayesinde Hamas diplomatik heyetinin en önemli üyeleri saldırıdan sağ kurtuldu.

Hamas geçici lideri Halil el Hayya, saldırıdan sonra hayatta olduğunu hastanede çektirdiği bir fotoğraf ile duyurmuştu. İsrail basını saatler sonra saldırının başarasız olduğunu kabul etti.

Hamas siyasi bürosunun üst düzey üyeleri Türkiye ve Mısır'da bulunuyor. Bu durum, İsrail'in Türkiye'yle ilgili olarak en büyük şikayetlerinden biri olarak dikkat çekiyor.