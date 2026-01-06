İsrail basınında yer alan iddialara göre, Paris’te ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail-Suriye görüşmeleri olumlu bir atmosferde tamamlandı. Jerusalem Post gazetesinin haberinde, görüşmelerin ardından ABD, İsrail ve Suriye arasında yeni bir iletişim mekanizması kurulması konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.

Haberde, söz konusu mekanizmanın istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin düşürülmesi, diplomatik temaslar ve olası ticari fırsatların değerlendirilmesini kapsayacağı ifade edildi. ABD’nin yöneteceği bu yapının, taraflar arasında yaşanabilecek yanlış anlaşılmaları hızlı şekilde ele almayı amaçladığı belirtildi.

Ayrıca tarafların tıp, enerji ve tarım gibi alanlarda iş birliği imkanlarını görüşme konusunda da uzlaştığı, ancak bu başlıkların hayata geçirilmesi için henüz net bir takvim belirlenmediği ileri sürüldü.

Paris’teki görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen temasların ardından planlandığı aktarıldı. İsrail heyetinde, Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Netanyahu’nun askeri danışmanı ve Mossad Direktörlüğü için adı geçen Roman Gofman ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich yer aldı.

Suriye tarafını ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame temsil etti. ABD heyetinde Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in bulunduğu bildirildi.