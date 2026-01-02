İran'da hayat pahalılığı ve para biriminin çöküşü nedeniyle başlayan protestolar, beşinci gününde isyan ateşine dönüşüyor. Öfkeli İran halkı molotof kokteyleriyle polis karakolu basıyor, sokakları kapatıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Lordegan şehri ile batısındaki Azna ve Kuhdeşt bölgelerinde çıkan çatışmalarda ölü sayısı hızla yükseliyor. Görüntülere göre İran polisi de gerçek mermi ile protestoculara müdahale ediyor.

Bu görüntüler üzerine ABD Başkanı Donald Trump da olaylara dahil oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, "İran, her zamanki gibi barışçıl protestoculara karşı şiddete başvurur ve onları vurup öldürürse, Amerika Birleşik Devletleri protestocuların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız." açıklamasını yaptı. Trump, İran'ı resmen savaşla tehdit etti.

İRAN'DAN YANIT

Trump'ın açıklamalarının ardından İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Laricani,"Trump, ABD'nin İran'a müdahalesinin tüm bölgede kaosa yol açacağını bilmelidir" dedi.

'HAMANEY'E ÖLÜM!'

Sahadaki eylemciler bu kişinin kendi saflarından olduğunu ve polis kurşunuyla can verdiğini belirtti.

Aynı anda göstericiler Ayetullah rejiminin sonu için slogan attı, ülkenin dini lideri Ali Hamaney için "Hamaney'e ölüm!' diye bağırdı. Bazı gruplar ise İran'ın monarşiye dönmesi için slogan attı.

Güvenlik güçleri ile eylemciler arasındaki amansız mücadele Tahran sokaklarını yangın yerine çevirdi.

Hükümet ise protestoları kontrol altına almak için ilginç bir yöntem seçti. Soğuk hava gerekçesiyle aniden resmi tatil ilan edildi ve tüm okullar ile üniversiteler kapatıldı.

Halkın büyük çoğunluğu bu kararı sokaktaki kalabalıkları dağıtma hamlesi olarak görüyor. Bunun üzerine protestocular sokaklarda barikat kurdu.

POLİS HALKA ATEŞ AÇTI

Yarı resmi Fars haber ajansı ve İran'ı takip eden insan hakları gruplarına göre en az 6 kişi isyanlar sırasında yaşamını yitirdi. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

İnsan hakları grubu Hengaw hayatını kaybeden protestocuların isimlerini Ahmed Celil ve Seccad Valamaneş olarak paylaştı.

Devlet medyası ise Kuhdeşt şehrinde Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

Yetkililer başkentin kritik noktalarında devasa güvenlik barikatları kurarken göstericiler ise taleplerinden vazgeçmeyeceklerini her fırsatta dile getiriyor.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Piyasaların altüst olması üzerine Tahran pazarındaki esnaflar kepenk kapatarak ilk kıvılcımı ateşledi.

29 Aralık'ı 30 Aralık'a bağlayan akşam başlayan ve katlanarak büyüyen tepkiler, isyan ateşine dönüştü.

Lordegan şehrinde esnafın, ülkedeki en büyük kapalı çarşılarından birinde kepenk kapatmasıyla başlayan protestolar, polisin sert müdahalesiyle şiddetlendi.

Protestoculara öfkeli halk dahil oldu. Tahran dahil olmak üzere birçok bölgedeki su ve elektrik kesintileri ve gıdaya ulaşımın azalması protestoların temelini atmıştı

Halk, polise karşılık olarak molotof kokteyleriyle karşılık vermeye başladı. Polis araçları, karakollar ve polislerin kendisi yanıcı şişelerin hedefi oldu.