İsrail basınının Mısır ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 'İsrail'in birçok Hamas liderinin de ikamet ettiği Türkiye'de operasyon düzenlemek için' planlar kurdu. Ancak bu planlardan son anda vazgeçerek Katar'ın başkenti Doha'yı vurmayı tercih etti.

Times of Isreal ve İsrail Devlet yayımcısı KAN'ın haberine göre Netanyahu hükümeti, NATO üyesi olması nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'den farklı olarak Katar ile bu sorunu halledebileceği inancıyla Katar'a saldırı düzenlemeyi tercih etti.

Haberde Türkiye'de planlanan operasyonun ne zaman yapılacağı, nerenin hedef alınacağı hakkında bilgi verilmedi.