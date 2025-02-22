İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan Arap el-Keabine Okulu'na baskın düzenleyerek 3 Filistinli işçiyi gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Melihat, İsrail askerlerinin Eriha'nın kuzeybatısındaki El-Meracat bölgesindeki okulda yaptığı baskını duyurdu. Gözaltına alınan işçilerin, okulda güvenlik kameraları yerleştiren üç kişi olduğunu belirten Melihat, bu durumun, Filistinli vatandaşların günlük yaşamını ve haklarını ihlal etmeye yönelik bir başka örnek olduğunu vurguladı.
İsrail’in Batı Şeria'daki askeri operasyonları, Filistinliler arasında tepkiyle karşılanırken, uluslararası topluma da çeşitli çağrılar yapılmakta. Konuya ilişkin daha fazla gelişme bekleniyor.