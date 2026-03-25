İsrail Meclisi, ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid tarafından sunulan ve Katar’ın "İsrail’e düşman devlet" olarak sınıflandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmedi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde Meclisin, Lapid’in sunduğu "Katar’ın düşman devlet" olarak tanımlanmasına yönelik yasa teklifini reddettiği belirtildi.

Yasa tasarısına 28 milletvekilinin destek verdiği, 45 milletvekilinin ise karşı çıktığı ifade edilen haberde, oylamaya katılan toplam milletvekili sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.İsrail Meclisinde 120 milletvekili bulunuyor.

Haberde, Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz’ın partisinin oylamayı boykot ettiği, Gantz’ın “Savaş zamanında siyasi meselelerin gündeme getirilmesi doğru değil.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Muhalefet lideri Lapid, söz konusu yasa tasarısını geçen ay sunmuştu.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.