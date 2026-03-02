Axios’un üst düzey ABD’li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington ve Tel Aviv yönetimleri İran’a yönelik saldırıyı 21 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladı.

Ancak operasyonel ve istihbari nedenlerle tarih ertelendi. Bir yetkili gecikmenin ABD kaynaklı olduğunu savunurken, ABD tarafının İsrail Savunma Kuvvetleri ile daha iyi koordinasyon sağlanması gerektiğini değerlendirdiği aktarıldı.

HAMANEY SÜRPRİZİ

Yetkililer, planlamada İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğullarının, üst düzey isimlerle her cumartesi yaptığı toplantıların hedef alındığını belirtti. Saldırı tarihinin ertelendiği süreçte, Hamaney’in konutundan yer altı sığınağına inme ihtimaline ilişkin endişelerin arttığı, ABD’li bir yetkilinin ise Hamaney’in sığınaklara girmemesini “sürpriz” olarak nitelendirdiği ifade edildi.

VAKİT KAZANMAK İÇİN MÜZAKERE

Saldırının gecikmesi, ABD ile İran arasında Cenevre’de sürdürülen temaslara ek süre sağladı. İsrailli bir yetkili görüşmelerin yalnızca yeni saldırı tarihine kadar vakit kazanmak için yapıldığını öne sürdü.