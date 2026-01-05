İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki dört beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinin ardından saldırıya geçti.
Yapılan açıklamada Lübnan'daki Hizbullah ve Hamas hedeflerinin hedef alındığı belirtildi.
4 NOKTAYA SALDIRI
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.
Adraee, bu beldelerdeki "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.
Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.