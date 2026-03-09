İsrailli üst düzey yetkililer, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran’ın yeni lideri olarak göreve gelir gelmez suikast tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas'tan İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı.

Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.

'O YÜRÜYEN BİR ÖLÜ'

İsrail'de yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, katıldığı programda İran'ın yeni lideri için "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü" dedi.

'İSRAİL ONUN DA PEŞİNE DÜŞECEKTİR'

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından, Hamaney'in lider olarak henüz seçilmeden önce yaptığı yazılı paylaşımda "Mücteba Hamaney" hakkında suikast tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşımında Adraee, "İsrail Ali Hamaney'in ardından gelecek olanın da peşine düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.