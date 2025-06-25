İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran ile varılan ateşkesin ardından bugün kamuoyunda kısa süreli paniğe neden olan bir yanlış alarm bildirimi gönderdi. Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil uyarı mesajında, "Birkaç dakika içinde sirenlerin çalması bekleniyor. Hemen en yakın sığınağa gidin ve bir sonraki duyuruya kadar oradan çıkmayın" ifadeleri yer aldı.

Ancak alarmın gerçek olmadığı kısa sürede anlaşıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan resmi açıklamada, söz konusu bildirimin iç sistemlerde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle yanlışlıkla gönderildiği belirtildi. Açıklamada, “Güvenliği tehdit eden herhangi bir durum bulunmamaktadır. Sistemsel hataya ilişkin teknik incelemeler devam ediyor” denildi.