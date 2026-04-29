İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik askeri faaliyetlerin süreceğini belirtti.

‘OPERASYONLARIN BİR SONUCU’

Bakan Katz yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun saldırıları sonucu Lübnan’ın güneyinde oluşan yıkımı, Gazze Şeridi ile kıyasladı. Katz, bu durumun “İsrail’in kuzeyindeki tehditleri ortadan kaldırma” amacıyla sürdürülen operasyonların bir sonucu olduğunu savundu.

GÜVENLİK RİSKLERİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Açıklamada, İsrail ordusuna Lübnan’ın güneyinde kontrol altında tuttukları bölgelerde, Gazze’de uygulanan askeri stratejiye benzer bir yaklaşım benimseme talimatı verildiği ifade edildi. Katz, özellikle İsrail’in kuzeyinde yer alan Celile bölgesine yönelik güvenlik risklerini gerekçe gösterdi.

‘YERALTI TESİSİ İMHA EDİLDİ’

Öte yandan Katz, gün içinde Lübnan’ın güneyindeki Kantara beldesine düzenlenen saldırıya da değinerek, burada Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü bir yeraltı tesisinin imha edildiğini iddia etti.