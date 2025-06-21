İranlı Mehr Haber Ajansı, İranlı nükleer bilimci Seyyed Esaar ve eşinin İsrail'in Tahran'da düzenlediği bir saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

Haberlere göre bilim adamı iki gün önce Tahran'da bir apartman dairesine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

Ayno gün İsrail ordusu, İran'ın Fars bölgesinde bulunan Şiraz şehrindeki bir askeri üssü vurdu. İran kaynakları saldırıyı doğruladı.

İran ajansı ISNA, askeri bir tesisin vurulduğunu aktardı ancak tesisteki son durum hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Bu esnada İran kaynakları, Tahran'da 255 kilogramlık bir bomba bulunduğunu ve bombanın patlamadan etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Bombanın 'Mossad ajanları tarafından' sivillerin yoğunlukta olduğu bir bölgeye saklandığı öne sürüldü.