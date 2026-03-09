ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşta 9 gün geride kalırken, ABD’nin tedarik ettiği bombalarda bir Türk őrmasının adı geçti. Repkon isimli İstanbul merkezli őrmanın, 660 milyon dolar karşılığında 27 bin adet 400 kilogram ağırlığındaki MK-80 bombayı İsrail’e sattığı iddia edildi.



MECLİS'E TAŞINDI



Firmanın ABD’de yer alan iştiraki olan Repkon USA tarafından ihaleye dahil olarak satışı gerçekleştirildiği söylendi.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Bir açıklama yapın. Böyle bir şey var mı, yok mu? Yoksa böyle bir olayın ticaretin konusu olduğunu ve kamu yönetimini ilgilendirmediğini mi söyleyeceksiniz? Ses verin, konuşun! Bu sessizlik utanç vericidir!” dedi. İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Türk savunma sanayi şirketi Repkon’un ABD’deki iştiraki Repkon USA’nın rol aldığı iddialarını TBMM’ye taşıdı. Çömez, Bakan Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: ABD’de faaliyet gösteren Repkon USA şirketinin sahiplik yapısı nedir? Türkiye’de faaliyet gösteren Repkon şirketi ile ne tür bir bağı vardır? Firmanın MK-80 serisi bombaların gövde üretimini gerçekleştirdiği ve bu mühimmatın ABD tarafından İsrail’e satıldığı iddiaları doğru mudur?”



Tepkiler artınca Repkon őrması yazılı bir açıklama yaptı ve “doğrudan satış” olmadığını ima ederek, “Şirketimizin doğrudan hedef gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur” denildi.