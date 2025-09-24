Türkiye hâlâ İsrail’le ticaretini kesememişken, İspanya tüm askeri ihracat lisanslarını iptal etti. 700 milyon Euro’luk roket sistemi ve 287.5 milyon Euro’luk Spike füzesi anlaşması çöpe atıldı. 9 Eylül 2025’te çıkarılan Kraliyet Kararnamesi ile bu ambargo kalıcı hale getirildi. İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilere limanlar, silah taşıyan uçaklara hava sahası da yasaklandı.

TİCARİ YAPTIRIMLAR

Madrid, Batı Şeria’da işgalci konumundaki Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasakladı. Gazze’deki suçlardan sorumlu görülen İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich ülkeye giriş yasağı getirildi. Tel Aviv Büyükelçisi geri çağrıldı. 2023-25 döneminde 2.9 milyar Euro olan ikili ticaret durduruldu.

KÜLTÜRDE DE BOYKOT

Sosyalist Başbakan Sanchez, “Rusya men edildiyse İsrail de edilmeli” diyerek uluslararası spor organizasyonlarını ayağa kaldırdı. Vuelta bisiklet turunda İsrailli takıma protestolar sahneyi durdurdu. İsrail katılırsa 2026 Eurovision’a girmeme kararı aldı. İspanya, “Büyük Beş” içinde boykot açıklayan ilk ülke oldu. Sanatçılar festivalleri terk etti, kültür ve sporda boykot büyüdü.

DİPLOMATİK SAVAŞ

Pedro Sanchez, “İsrail’le aynı resme çıkmayacağız” söylemini sözde bırakmadı. İspanya milli takımını 2026 Dünya Kupası’ndan çekme ihtimalini masaya koydu.

Sanchez, parlamentoda “Bu bir soykırımdır, tekrar edin: Soykırım!” sözleriyle tarihe geçti. Netanyahu’ya doğrudan seslenerek, “Hastaneleri bombalayıp çocukları açlıktan öldürmek savunma değildir” dedi. 28 Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni tanıyan Madrid, BM Yardım Fonu’na 10 milyon Euro ayırdı, 150 milyon Euro insani yardım sözü verdi.

Pedro Sanchez

‘Bu barbarlığa sessiz kalmayız’

Sanchez, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde BM bünyesinde düzenlenen Gazze’de iki devletli çözüm için konferansındaki sözleriyle de gündem oldu: “Gazze’deki tek umut, dünyanın onları unutmadığını bilmektir. İki devletten biri soykırım mağduruyken iki devletli bir çözüm mümkün değildir. Tarih bizi yargılayacak ve barbarlığa sessiz kalana karşı hükmü amansız olacak. İspanya, bu canavarlığa ortak eden sessizliğe ‘Hayır’ diyor.”

İspanya’da binlerce kişi alanlara indi, Gazze’ye destek verdi. “Soykırımı bitirin” çağrısı yaptı.

Hangi ülke ne tepki verdi?

Aralarında Katar, Suudi Arabistan, BAE’nin de olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke, İsrail’in Gazze’ye saldırıları için “kınama” mesajları yayınlayıp “Ateşkes ve çözüm” çağrısı yaptı. İspanya ise İsrail’e en sert tavrı koydu, Batı’ya öncü oldu. AB, İsrail’e ticari yaptırım tasarısı hazırladı. İtalya ve Fransa; İsrail’i turizm fuarından men etti. İngiltere, İsrailli iki bakana yaptırım uyguladı, bazı silah satış lisanslarını askıya aldı. Norveç’in 2 trilyon dolarlık devlet varlık fonu, 11 İsrail şirketindeki yatırımlarını sonlandırdı. İngiltere, Kanada, Avustralya, Portekiz, Fransa, Monako, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino Filistin’i tanıdı.