Filistin basınında yer alan bölgede, Caferavi'nin Gazze vatandaşlarının evindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt adı almak için çalışırken ve eşyaların çete mensupları tarafından çalındığı ifade edildi.
Filistinli gazeteci Caferavi'nin "basın" yazılı çelik yelek giyimli naaşının Gazze ehliyetki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
TAZİYE MESAJI YAYIMLADILAR
Çok sayıda Filistinli gazeteci Caferavi'nin ölümüyle karşılayarak, taziye mesajı yayımladı.
Al Jazeera'ya konuşan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ateşkesin başlamasıyla Gazze'nin kuzeye geri dönen, zorla değiştirilmiş Filistinlileri de hedef alındığına dikkati çekildi.
ABD merkezli Instagram sosyal medya hesabındaki 330 binden fazla takipçiye sahip olan İsrail'in Gazze'de gösterileri soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti.
İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.