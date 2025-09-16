ABD merkezli Axios gazetesi, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu. Reuters'ın da duyurduğu saldırı haberi, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.
Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirtti.
İSRAİLLİ ESİR AİLELERİ ENDİŞELİ
ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.
Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.
8 Ağustos’ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.
İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.