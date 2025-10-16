İsrail, 81 kişilik Türk arama kurtarma ekibi ile ağır ekipmanlarının Gazze’ye girişine izin vermeyeceğini duyurdu.

İsrailli bir yetkilinin ülkenin basınına yaptığı açıklamada bu kararın "Hamas’ın elindeki rehinelerin cansız bedenlerini iade etmemesi nedeniyle alındığını" söyledi.

İSRAİL'DEN SKANDAL KARAR

Türk heyetinin amacı ise bu bedenlerin, İsrail tarafından harabeye çevrilen binaların yıkıntılarının altından çıkartılması ve İsrail'e teslim edilmesi.

Konuyla ilgili başka bir kaynak “Hamas’ın hemen teslim edebileceği bir grup rehine cesedi var. Bu grubun yerini biliyorlar ancak onları çıkarmak için ekipman ve yardıma ihtiyaçları var. Bazı cesetlerin nerede olduğunu ise gerçekten bilmiyorlar” dedi.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ise “Hamas anlaşmaya uygun olarak çok sayıda rehineyi serbest bırakabilir. Şu anda yaptıkları bu anlaşmanın açık bir ihlalidir” ifadesini kullandı.

Rehinelerin teslimi ile alakalı gün içerisinde açıklama yapan Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'ın elinde kaç rehine olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer onları bize kısa sürede teslim etmezlerse ona göre hareket edeceğiz."