İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentine yönelik ateşkes anlaşmasını ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistinli ilkyardım ekiplerinin Anadolu Ajansı'na verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusunda Filistinlilerin toplandığı bir bölgeyi insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bunun dışında, İsrail ordusunun bugün Refah kentinde düzenlediği bir başka İHA saldırısında ise 1 Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

ATEŞKES SÜREKLİ İHLAL EDİLİYOR

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu, anlaşmaya rağmen sık sık ateşkesi ihlal ediyor. Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, 9 Şubat'ta ise İsrail ordusu bu koridordan çekilmişti.

Ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Anlaşmanın ilk aşamasında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.