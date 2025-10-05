İsrail merkezli i24News’in haberine göre, Thunberg ile birlikte filo kapsamında gözaltına alınan 165 aktivist, Tel Aviv’den kalkan bir uçakla Atina’ya gönderilecek. İsrail'in, özellikle Yunan vatandaşı olan katılımcıların da bulunduğu grupla birlikte Thunberg'i sınır dışı etmeye karar verdiği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye tarafından sağlanan uçakla İstanbul’a getirilen aktivistlerin açıklamalarına göre, İsrail güvenlik güçleri Thunberg’e yönelik aşağılayıcı davranışlarda bulundu. Bazı aktivistler, genç çevreciye İsrail bayrağına sarılması ve bayrağı öpmesi yönünde baskı yapıldığını iddia etti.