İsrail Hava Kuvvetleri bu sabah İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’e ait yeraltı sığınağını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Tahran’daki liderlik külliyesinin altında bulunan tesise elli savaş uçağı ile toplam yüz adet bomba attı.

İsrail ordusu çok sayıda girişi olan sığınağın İran'ın üst düzey yetkilileri ve kurmayları için toplanma alanı olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada "Yeraltı sığınağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin altına inşa edilmişti; burası henüz sığınağı kullanamadan etkisiz hale getirilen Hamaney'in savaşı yönetmesi için güvenli bir sığınak niteliği taşıyordu" ifadesi kullanıldı.

İsrail basınına göre Cumartesi günü Hamaney’in öldürüldüğü saldırı sonrası yerleşkenin üst düzey İran yetkilileri tarafından kullanıldı.

İsrail basını, askeri istihbarat birimlerinin yıllar boyunca bölgenin haritalarını çıkardığını ve saldırının bu yıllara yayılan çabanın ürünü olduğunu aktardı. Hamaney ise bu sığınağı kullanamadan öldü.

Ordu verilerine göre yakınlardaki binaya düzenlenen operasyon sekiz üst düzey İranlı yetkilinin ölümüyle sonuçlandı.

Salı günü gerçekleştirilen harekatta İran cumhurbaşkanlığı bürosu, Yüksek Ulusal Güvenlik Karargahı dahil kritik sahalar vuruldu.