İsrail harekete geçti, Beyrut'dan kaçışlar başladı

İran vekili Lübnan Hizbullahı'nın ABD/İsrail'in koalisyonunun İran'a saldırmasından sonra savaşa dahil olarak İsrail'e füzeler fırlattı. Bunun üzerine İsrail bugün, resmen Lübnan'da örgüte karşı operasyon başlattığını duyurdu.

İsrail Hizbullah'ın saldırılarından kısa süre sona ağır bir saldırı dalgasına başlamıştı. Bu saldırılar sonucu başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybetti, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi. Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların yeniden onlarca kişinin canını alması nedeniyle Beyrut'dan göçler başladı. Binlerce aile, arabalarıyla birlikte şehri terk ediyor. BEYRUT'DAN BÜYÜK GÖÇ Gece başlayan bombardıman ve İsrail'in tahliye uyarılarıyla birlikte geçen yıl yaşanan savaştan duruma alışkın olan halk yine de bastıramadıkları bir panikle ellerinde bavul, arabalarına akın etti. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi şehirleri terk etmek için yola çıktı. Lübnanlılar, oluşan trafik nedeniyle ancak güneşin ağırmasıyla şehrin dışına ulaşabildi. Bu esnada İsrail'in saldırıları aralıksız devam etti. İsrail füzeleri konutları vurdu, yolları harap etti. Halk patlamalar eşliğinde kaçtı. İSRAİL'İN SALDIRILARI İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti. 100 BİN ASKERİ SEFERBER ETTİ

İsrail ordusu, İran ile devam ve Lübnan'a sıçrayan savaş nedeniyle 100 bin yedek askeri seferber ettiğini açıkladı. Bu sayı, şu anda görevde olan 50 yedek askerin üstüne eklendi.

Ordu, Suriye, Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile olan sınırlarda kara birliklerinin takviye edildiğini açıkladı.

İsrail ordusuna göre, İç Cephe Komutanlığı tek başına, çoğunlukla arama ve kurtarma çalışmaları için 20 bin yedek askeri de seferber etti. İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Donanması ve İstihbarat Müdürlüğü'nde de takviye yapıldı.

İsrail ordusu “yedek askerlere en iyi koşullarda çalışabilmeleri için gerekli tüm lojistik imkanları hazırlayıp sağlayacağını” açıkladı.