İsrail yerle bir ettiği, hala açlığın ve insanlık dışı koşulların devam ettiği Gazze'de iş makinaları, yeniden inşanın temellerini atmak üzere göreve başladı.

Molozları kaldıran, ölenlerin bedenlerine ulaşmak için kazı çalışmaları yapan iş makinalarının üzerinde ise Türk bayrağı dalgalandı. İşçiler, bayrağın gölgesi altında çalıştı.

Bu görüntü İsrailli Bakanları çileden çıkardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "hiçbir Türk'ün Gazze'ye girmediğini ve girmeyeceğini" söylerken ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de 'kimse İsrail'i zorlayamaz' diye konuştu.

Ancak İsrail ve Hamas'ın imzaladığı ve ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin garantörü olduğu barış anlaşmasına göre Türklerin Gazze'ye girmesi şart koşuldu.

'MUTLAK ZAFER NEREDE?'

İsrailli Bakan Meirav Cohen, Türk insani yardım örgütlerinin Gazze'de çalışmasına tepki gösterdi. Cohen, "Netanyahu'nun bahsettiği mutlak zafer nerede?" dedi.

Buna karşın Netanyahu, Türk bayrağı taşıyan çalışanların Türk olmadığını, sadece yardım örgütünün yeleklerini giydiklerini belirtti.

Netanyahu, geçen hafta 81 kişilik AFAD arama-kurtarma ekibinin Gazze'ye girmesini önlemişti.

İsrail Başbakanı, 'hiçbir Türk'ü Gazze'ye sokmamak' konusunda kararlı olduğunu belirtti. Netanyahu, Türk askerleri için "bu konuda çok sert fikirlerim var. Tahmin etmek ister misiniz? Bence biliyorsunuz" yorumunu yaptı.